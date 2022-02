Cassano: «Sarri sta mettendo un mattoncino alla volta per ripartire»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex calciatore Cassano ha parlato del lavoro di Sarri sulla panchina della Lazio

Antonio Cassano, ex calciatore italiano, nel corso della Bobo TV in onda su Twitch ha analizzato il lavoro di Sarri sulla panchina della Lazio.

LE PAROLE – «Ci sono alcune squadre come Roma, Fiorentina e Lazio che devono ripartire come ha fatto il Milan due anni fa. Devono mettere una buona base e lavorare step by step. Pioli mette un mattoncino ogni giorno da due anni, anche Italiano lo sta facendo e anche Sarri nonostante le difficoltà. Io non vedo Mourinho. L’anno scorso Fonseca è stato disintegrato e aveva una decina di punti in più di Mou. Non capisco come una città passionale come Roma possa stare con Mourinho. Rischia di arrivare settimo e ha speso 100 milioni sul mercato».