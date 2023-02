Cassano: «Mourinho all'Inter? Lui si era già offerto, ma...»

L’ex giocatore, Antonio Cassano, ha parlato riguardo l’ipotesi che il tecnico della Roma possa tornare in nerazzurro. Ecco cosa ha detto

Intervenuto alla Bobo TV Antonio Cassano ha risposto all’ipotesi fatta da Lele Adani di un possibile ritorno in nerazzurro di Mourinho. Ecco le risposta dell’ex giocatore:

PAROLE– «Io escludo che Mou possa tornare all’Inter per una ragione semplice. Per un paio di volte lui si è già offerto di tornare in nerazzurro, ma non se ne è fatto nulla. Sono convinto che Marotta abbia invece un rapporto con Conte. Secondo me se Inzaghi va via, Marotta va a cercare lui. Se uno vuole creare qualcosa di vincente e duraturo, allora va a prendere lui »