Cassano: «La Lazio ha 37 punti e doveva avere 5 punti in più»

Alla Bobo Tv Antonio Cassano ha parlato della partita della Lazio contro il Milan, elogiando la squadra di Sarri e facendo anche qualche riflessione sul mercato biancoceleste.

PAROLE– «La Lazio ha 37 punti e doveva avere 5 punti in più, quindi 42. Con tre punti a Lecce e due in più con l’Empoli. Il Napoli fa uno sport diverso ed è molto più forte. Quando la Lazio ha giocato male ha sempre perso. Il Napoli è la più bella sorpresa da 10 e lode, ma la Lazio è da 9. Cataldi? Ci sono giocatori come Gasperini, Pioli e Sarri che fanno migliorare i giocatori. Sono convinto che alla Lazio serva in mezzo un giocatore diverso da Cataldi. È un ragazzo che sta crescendo clamorosamente e che merita il posto da titolare. Marcos Antonio ancora non è entrato nell’idea del mister. Con questa squadra e altri 2/3 pezzi di un certo tipo, non per forza campioni da 50 milioni… Jorginho è in scadenza di contratto. Serve anche un altro difensore forte, c’è qualcosa che mi sfugge tra Casale e Romagnoli, nel senso che è bravo l’allenatore che fa rendere tutti »