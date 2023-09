Cassano: «Cairo è come Lotito, non ha i soldi e poi spende 60 milioni»

Cassano, l’ex calciatore esprime il suo parere sul presidente granata citando anche il numero uno della Lazio

Intervenuto ai microfoni della Bobo Tv, ha parlato Antonio Cassano il quale esprime il suo parere su Cairo e sul mercato del Torino citando come paragone anche Lotito. Le sue parole

PAROLE – Il Torino è forte. Spesso si parla di De Laurentiis e Lotito che non hanno un euro di debito e fanno investimenti. Cairo è come loro. Quest’anno ha speso più di 60 milioni di euro, ha messo i soldi e ha preso un attaccante forte forte come Zapata. Poi ha tante mezze punte brave come Vlasic, Tameze e Ilic in mezzo al campo, Lazaro e Bellanova sulle fasce. Dal Toro mi aspetto un piazzamento nelle prime otto posizioni, Juric deve dare qualcosa in più senza scuse e alibi