Cassano attacca la Roma: «Molti calciatori contro il Siviglia hanno avuto...»

Cassano, l’ex attaccante torna sulla sconfitta della Roma contro il Siviglia criticando pesantemente l’atteggiamento di alcuni calciatori

Ai microfoni della Bobo Tv ha parlato Antonio Cassano, il quale torna sulla finale persa dalla Roma contro il Siviglia e rilascia queste parole

PAROLE – La Roma, stranamente, ha fatto una buonissima partita sui 120 minuti ed era la squadra che doveva vincere. Il Siviglia? Provava, ma loro gli toglievano la palla, erano alti. Dybala ha fatto la differenza per 70 minuti e la Roma meritava di vincere la partita. Poi, secondo me, se non avessero trovato la deviazione di Mancini, non avrebbero mai pareggiato. L’impressione che ho avuto, perché ovviamente ho fatto il calciatore, era quella di vedere anche grandissimi campioni o grandi giocatori che si ca**vano sotto a calciare i rigori