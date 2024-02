Caso Zarate, la Lazio perde la causa: Lotito dovrà versare questa cifra. Tutti i dettagli

Caso Zarate, la Lazio perde la causa con la società londinese Pluriel Limited: Lotito dovrà versare questa cifra

Brutte notizie in casa Lazio. Come riferito da Repubblica infatti, la società biancoceleste ha perso il ricorso presentato dal presidente Lotito in merito al caso Zarate, ex attaccante proprio della Prima squadra della Capitale.

Lotito dovrà dunque versare 1.6 milioni di euro alla società londinese Pluriel Limited. Si tratta della rata dovuta come corrispettivo pattuito nel contratto di mandato stipulato il 20 maggio 2009 per trattare l’ingaggio del calciatore argentino. La decisione in via definitiva è stata presa dalla Corte di Cassazione.