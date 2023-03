Caso Zaccagni: bomber della Lazio, dimenticato in Nazionale. L’attaccante capitolino non è stato convocato dal ct Mancini

L’eroe del derby della Capitale, Mattia Zaccagni, sembra non godere della piena fiducia del ct della Nazionale, Roberto Mancini, che ha scelto di non metterlo nella lista dei convocati.

Il bomber della Lazio è già a quota 9 gol in Serie A, al pari del suo compagno di squadra Ciro Immobile, e l’ultima rete segnata è stata quella che ha permesso a Sarri di vincere il derby contro la Roma e di conquistare il secondo posto solitario in classifica. Zaccagni sta affrontando una delle sue migliori stagioni da giocatore, ma il ct azzurro sembra aver preferito puntare su altri per la Nazionale, almeno per il momento.