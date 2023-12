Vecino in castigo, ecco cosa è successo davvero. CorSport: quando Sarri si è avvicinato gli ha risposto così

Vecino in castigo, spunta la versione del Corriere dello Sport: l’alterco ci sarebbe stato con Sarri e non con Martusciello

Spunta un’altra versione, quella del Corriere dello Sport, sulla questione Matias Vecino.

La causa scatenante dello strappo risale ad un alterco con Sarri, non con il vice Martusciello. Sull’amarezza dell’uruguaiano può aver pesato il lungo riscaldamento effettuato durante Lazio-Cagliari, l’ingresso in campo è avvenuto a 7 minuti dalla fine. Il giorno dopo, a Formello, il tecnico si è avvicinato a Vecino per chiedergli come stesse. Ci sarebbe stata una reazione stizzita, da lì la discussione.