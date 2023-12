Caso Vecino: cosa pensano gli altri giocatori della Lazio di quello che è successo

Caso Vecino, i compagni di squadra del centrocampista vorrebbero che la situazione rientrasse: Verona-Lazio è troppo importante

In casa Lazio continua a tenere banco il caso Vecino. Come riferito da Repubblica, non è solo Sarri a volere il reintegro.

Anche gli altri giocatori sperano che il caso venga chiuso: la sfida di Verona è cruciale, c’è bisogno di tutti. Tanto più che Sarri dovrà rinunciare per infortunio a Isaksen, Patric (4 giorni di stop) e di nuovo a Romagnoli. E chi rientrerà, come Casale, Zaccagni e Luis Alberto, non potrà essere al massimo.