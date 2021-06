Caso Tare, l’inchiesta di Report: le rivelazioni sul ds della Lazio

L’inchiesta di Report si è soffermato anche sull’affare Muriqi, arrivato alla Lazio la scorsa sessione di calciomercato

L’inchiesta di Report ha analizzato anche l’acquisto durante la scorsa finestra di mercato di Vedat Muriqi. L’attaccante ex Fenerbahce, come ricostruito dalla trasmissione, è stato pagato 17,5 milioni di euro in un’operazione a cui hanno preso parte quattro intermediari.

Oltre all’agente e all’avvocato del calciatore infatti hanno partecipato anche l’agente albanese Qormemeti, e i fratelli Gabriele e Valerio Giuffrida. Quest’ultimo per due anni è stato anche sindaco supplente della Lazio Events. A parlare di quest’acquisto ai microfoni del format Rai è il noto procuratore Vincenzo Morabito: «18 milioni per la Lazio sono una cifra importante e per un giocatore non di alto livello. Inzaghi m’ha detto: ‘Non so dove mettermi le mani nei capelli’. Radu quando lo marca si mette le mani dietro la testa».