Caso tamponi, chiuso il processo: ecco la richiesta della Procura

Si è chiuso il processo legato al caso tamponi: ecco la richiesta della Procura sul presidente della Lazio Lotito e non solo

Si è chiuso nella tarda mattinata di oggi il processo legato al caso tamponi. C’era molto attesa per la richiesta della Procura sul presidente della Lazio Lotito e non solo, viste anche le situazioni dei due medici Pulcini e Rodia.

A fare il punto è stato l’avvocato Gentile ai microfoni dell”Ansa: «Abbiamo discusso per più di un’ora, siamo stati ascoltati e il presidente ci ha dato ampio spazio. La procura ha chiesto 11 mesi per i medici, 10 mesi per Lotito e 150 mila euro di multa alla Lazio. Noi abbiamo chiesto la totale assoluzione. Mi aspetto nel primo pomeriggio la sentenza».