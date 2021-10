Caso tamponi Lazio, giorno decisivo per Lotito: i dettagli

Caso tamponi Lazio, dopo il rinvio del collegio di garanzia inizia oggi il processo bis per i positivi in campo

Nuovo capitolo della vicenda tamponi Lazio. Oggi infatti la Corte d’appello federale giudicherà per la seconda volta Claudio Lotito e i due medici Pulcini e Rodia. La giornata, come spiega la Gazzetta dello Sport risulta decisiva perchè in base al tipo di sanzione il presidente biancoceleste, che sarà collegato da remoto, decadrebbe dalla carica di consigliere federale.

La pena, osservando le indicazioni del Collegio di garanzia, dovrebbe essere inferiore a 12 mesi ma se supererà i 10 mesi e un giorno per Lotito scatterebbe il provvedimento. L’appuntamento è per questa mattina alle 11 col dispositivo della sentenza atteso in serata. Diversa anche la composizione del collegio della Corte federale rispetto a quella che gli aveva inflitto 12 mesi in prima istanza. Assente il presidente Torsello, ne fanno parte Lipari, Franchini, Lombardo, ex arbitro, Cardarelli e Morelli nel ruolo di relatrice. In caso di condanna superiore ai 10 mesi (ma probabilmente anche con pene inferiori) Lotito potrà ricorrere ulteriormente trovando però un Collegio di garanzia rinnovato e senza il presidente Frattini, verso la promozione al Consiglio di Stato.