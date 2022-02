Caso Serie A FIGC, la richiesta del vice presidente Percassi a Gravina

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Caso Serie A FIGC, la Lega – nella figura di Percassi – chiede tempo per aggiornare lo statuto coi principi della Federazione

Come riferisce l’ANSA, il vice presidente della Lega Serie A Luca Percassi ha chiesto a Gabriele Gravina, numero uno della FIGC, una proroga a marzo per far si che si possa adeguare lo statuto ai principi informatori stabiliti dal Consiglio federale.

Il motivo è legato all’impegno dei club di trovare un nuovo presidente dei Lega entro le prossime settimane.