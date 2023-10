Caso scommesse, spunta il retroscena su Fagioli: ecco quanto ha puntato

Caso scommesse, spunta il clamoroso retroscena su Nicolò Fagioli, centrocampista della Juve: ecco quanto ha puntato

Stando alla ricostruzione di Repubblica sul caso scommesse Nicolò Fagioli aveva giocato più di un milione di euro nel giro di pochi mesi. Anche per questo, per la sua esposizione con gli allibratori, aveva cominciato a tirare dentro suoi amici calciatori: a Sandro Tonali e, da quello che si capisce, anche a Nicolò Zaniolo, è lui che inoltra i contatti degli “agenti di scommesse” che garantiscono giocate su server sicuri.

Tonali apre così un conto sulla piattaforma worldgame365.me mentre Zaniolo su Evoz9.fxgaming.net, entrambe parallele al mercato. Entrambe illegali. Zaniolo e Tonali non sono però i soli con cui il giocatore juventino aveva contatti: la Polizia sta lavorando sulle chat con un’altra decina di colleghi, alcuni di Serie A (c’è un compagno di squadra di Fagioli, pressoché suo coetaneo, nessun altro della Nazionale A) ma non dovrebbero esserci atti ufficiali nei prossimi dieci giorni. Anche perché qualcosa — tra gli investigatori c’è chi si dice convinto che non saranno meno di trenta i giocatori alla fine coinvolti — potrebbe arrivare proprio dai server dei siti paralleli. E dalle transazioni degli allibratori.