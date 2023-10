Caso Scommesse, Orlando: «Sono dalla parte di Spalletti, che si deve sobbarcare questa situazione inaspettata». Le parole dell’ex giocatore

Massimo Orlando ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del caso scommesse. Ecco le sue parole:

PAROLE– «Io non sono tra quelli che dice che sono miliardari e vogliono arricchirsi ancora di più. Non è quello che sta accadendo. Negli anni Ottanta e Novanta si giocava a carte nei ritiri, ci si giocava magari la cena, ma so di altri gruppi che si sono fatti del male giocando a carte. Per me non è un problema se uno fa una partita a black jack, il problema è che il giocatore di calcio non può scommettere sulle partite di calcio. E io lì dico cosa ti dice la testa? Ci sono contratti milionari, rischi di buttare via tutto per una cosa del genere, mi sembra da persona poco intelligente. In questo caso se arriva la punizione, te la meriti. Tonali rischia la rescissione del contratto, così Zaniolo e anche gli altri. Mi sembra una follia ».

NAZIONALE– Ti si abbatte uno tsunami del genere, ovvio che ti scombussola l’ambiente. Per Spalletti il gruppo è fondamentale, sta cercando di crearne uno coeso, forte, ma certe cose destabilizzano. Sono dalla parte di Spalletti, che si deve sobbarcare questa situazione inaspettata. Credo che con Malta ci sarà una certa formazione comunque per arrivare al top con l’Inghilterra.