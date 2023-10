Scommesse, Corona attacca la madre di Zaniolo: il video coi tifosi della Lazio

Ha postato un video dei tifosi della Lazio Fabrizio Corona, il Re dei paparazzi ha ripreso un coro della Curva Nord sulla madre di Zaniolo

Continua a tenere banco il caso scommesse nel nostro calcio. Dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona circa il presunto coinvolgimento di Nicolò Fagioli, Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali ecco che i tre giocatori sono finiti dentro l’occhio del ciclone.

Ma non solo, nella giornata di oggi suo profilo Instagram Fabrizio Corona ha rincarato la dose, confermando il (anche in questo caso presunto) coinvolgimento della madre dell’ex centrocampista della Roma nella vicenda. Di sottofondo un video con alcuni sostenitori della Lazio inneggiare corsi denigranti verso la signora in questione.

L’AUDIO DALL’OLIMPICO – «La mamma di Zaniolo è una Putt***a».