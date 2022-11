Caso Portanova, il Pubblico Ministero chiede sei anni per l’accusa di violenza sessuale

Caso Portanova, il Pubblico Ministero ha chiesto sei anni per il giocatore del Genoa, accusato di violenza sessuale di gruppo

Il Pubblico Ministero ha chiesto sei anni di carcere per Manolo Portanova, accusato di violenza sessuale di gruppo, durante una festa a Siena, a maggio del 2021.

É quanto emerge dall’udienza svolta davanti al gup del Tribunale di Siena. Oltre al giocatore, sono coinvolti Alessio Langella (chiesti anche per lui sei anni) e Alessandro Capiello (chiesto il rinvio a giudizio). Per l’altro indagato, all’epoca dei fatti non maggiorenne, interverrà il Tribunale dei minori di Firenze, come riportato da Il Fatto Quotidiano.