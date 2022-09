Caso Pogba, svolta nella vicenda: arrestato il fratello Mathias

Caso Pogba, arrestato il fratello Mathias. Svolta nella vicenda: i dettagli legati a quanto sta accadendo al centrocampista

Secondo quanto riferito da France Press, dopo tre giorni di interrogatori, Mathias Pogba sarebbe stato nuovamente incarcerato perché ritenuto il principale sospettato dell’estorsione ai danni del fratello Paul.

È quanto avvallato dal giudice, con altre quattro persone coinvolte in questa vicenda. Mathias dunque rimane in carcere con l’accusa di “estorsione in banda organizzata” e partecipazione a “un’associazione per delinquere”.