Caso plusvalenze Juve, classifica stravolta dalle penalizzazioni? La situazione

Caso plusvalenze Juve, le sanzioni potrebbero stravolgere la classifica di Serie A già di questo campionato. La situazione

Stando al Corriere dello Sport qualsiasi sanzione della Giustizia Sportiva per il caso plusvalenze sarebbe afflittiva già nella stagione in corso. Regolamento alla mano, la pena massima (esclusione dal campionato) si prevede nel caso in cui le plusvalenze considerate fittizie siano servite non solo a sistemare in modo illecito i bilanci, ma a falsificarli tanto da ottenere dalla Covisoc la licenza nazionale e quindi il “via libera” all’iscrizione alla Serie A.

Sotto inchiesta non c’è solo Juve, ma tutto ruota inevitabilmente attorno agli affari bianconeri, dei quali dovranno rispondere anche le controparti Empoli, Genoa, Novara, Parma, Pescara, Pisa, Pro Vercelli e Sampdoria. Non il Chievo e nemmeno il Napoli, che era stato coinvolto nel primo filone. Un eventuale illecito potrebbe insomma portare a varie penalizzazioni che modificherebbero, o addirittura rivoluzionerebbero, le classifiche di Serie A e Serie B.