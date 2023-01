Caso Plusvalenze: chiesti 9 punti penalizzazione alla Juve. Lazio sarebbe quarta. Ecco gli aggiornamenti sulla situazione

Nel corso dell’udienza della Corte Federale d’Appello sull’istanza di riapertura del caso plusvalenze, il procuratore federale Chiné, ha chiesto 9 punti di penalizzazione nei confronti della Juve per non entrare nelle coppe europee. Se questo provvedimento venisse accettato la Lazio salirebbe al quarto posto in classifica.

Inoltre il procuratore ha chiesto anche l’inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 16 mesi per Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per Cherubini.