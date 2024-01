Caso Maignan, interviene Infantino: «E’ un episodio ripugnante e del tutto inaccettabile»

Maignan, il presidente della Fifa interviene riguardo il burrascoso di ieri che ha visto coinvolto il portiere

Ai microfoni dei cronisti presenti ha parlato Infantino, il quale ha replicato con parole molto forti il caso legato a Maignan, citando anche ciò che è accaduto anche in Inghilterra

INFANTINO – Gli eventi di sabato a Udine e Sheffield sono assolutamente ripugnanti e del tutto inaccettabili. Non c’è posto per il razzismo né per altre forme di discriminazione, nel calcio così come nella società. I giocatori interessati da quanto accaduto sabato hanno il mio pieno supporto. È necessario che TUTTE le parti interessate agiscano, a partire dall’istruzione nelle scuole, affinché le future generazioni comprendano che questo non è parte del calcio né della società