Caso Lazio Torino, la Procura Federale archivia la vicenda: i dettagli

Il caso del mancato match tra Lazio e Torino potrebbe aver raggiunto l’epilogo: la Procura Federala archivia la vicenda

Il caso del mancato match del 2 marzo tra Lazio e Torino potrebbe aver raggiunto il proprio epilogo. Come riportato da TuttoSport, infatti, la Procura Federale avrebbe archiviato tutta la vicenda, sentenziando che i granata non hanno avuto nessuna condotta scorretta in merito all’episodio. La decisione è stata comunicata al club piemontese e al Procuratore Generale dello Sport Ugo Taucer da parte del Procuratore Federale Giuseppe Chiné: ecco il suo comunicato.

«Si comunica che le indagini relative al procedimento in oggetto sono concluse e che, allo stato, non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare. Pertanto, con provvedimento a parte e previa condivisione dello stesso da parte della Procura Generale dello Sport, è stata disposta l’archiviazione del procedimento stesso».