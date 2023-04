Caso Lazio, il procuratore FIGC aspetta le carte: rischio penalizzazione

Scoppia l’inchiesta plusvalenze anche in casa Lazio: si attendono tutte le carte. Dietro l’angolo lo spettro della penalizzazione

Terremoto sulla capitale. Ora anche Roma e Lazio rischiano di finire a processo per le plusvalenze. Il Procuratore Figc Chiné attende la trasmissione della carte dalla giustizia ordinaria per far scattare l’indagine sportiva, ma stavolta vuole tutto in mano prima di procedere e capire le tempistiche. Per il club giallorosso, la Procura di Roma ha acquisito ma- teriale e intercettazioni da quella di Torino, e l’inchiesta ora rischia di allargarsi.

La Procura di Tivoli invece punta il dito contro operazioni poco chiare fra la società biancoceleste e la Salernitana legate entrambe a Lotito dal 2012 al 2021, prima del passaggio dei granata a Iervolino. Chiné vuole capire se questa nuova ramificazione del caso plusvalenze possa poi portare eventualmente a pene afflittive in questa stessa stagione. Ieri è stato informato su quanto stava avvenendo nelle sedi di Trigoria, Formello e Salerno, con i blitz, le perquisizioni e le verifiche incrociate su conti, telefonini e bonifici riguardanti la compravendita dei calciatori dal 2017 al 2021. Lo riporta Il Messaggero.