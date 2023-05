Caso Juve, parla Abodi: «Si è rispettata la norma sportiva» Le parole del ministro dello sport sul caso Juventus

A margine di un evento della Federginnastica, il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha commentato il patteggiamento della Juventus accolto dalla Corte Federale.

LE PAROLE- «Patteggiamento? Era nelle possibilità e si è rispettata la norma sportiva. Io valorizzo la serenità cercando di far tesoro dell’esperienza. Quello che è successo deve indurre tutti noi a operare, ognuno nel rispetto dei ruoli, per fare in modo che lo sport e il calcio in particolare siano sempre più credibili agli occhi di chi vuole che la competizione sia corretta da tutti i punti di vista, sia in campo che fuori»