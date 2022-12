Caso Juve, ecco le possibili che la UEFA può infliggere al club bianconero

Caso Juve, dall’ammenda al blocco del mercato, passando per l’esclusione dalle Coppe. Le sanzione che la UEFA può infliggere

Nella sua edizione odierna, La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su tutte le possibili sanzioni che la UEFA può infliggere alla Juventus per l’inchiesta attualmente in corso.

A livello sportivo se un dirigente parla di plusvalenze non commette reato, a meno che non si tratti di pagamenti in nero. In quel caso la Juventus potrebbe incorrere in sanzioni che vanno dall’ammenda, al blocco del mercato o l’esclusione dalle coppe europee. Al momento è impossibile poterlo stabilire visto che solo la Procura di Torino ha in mano le carte dell’indagine.