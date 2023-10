Caso Immobile, Colomba spiega: «Solo uno sfogo ma deve capire questa cosa»

Caso Immobile, Franco Colomba, ex tecnico, ha commentato le ultime dichiarazioni del bomber della Lazio: le parole

Intervistato da Cusano News 7, l’ex tecnico Franco Colomba ha parlato così del capitano della Lazio, Ciro Immobile:

«Se poteva risparmiarsi le ultime dichiarazioni? Immobile ha sempre dato tutto, se ora non gli riesce qualcosa sente bruciare la terra sotto i piedi. E’ un ragazzo positivo, per me è stato solamente uno sfogo che fa seguito a tantissimi problemi fisici, ha solo bisogno di ritrovare continuità. Certo. L’età passa anche per lui, deve gestirsi e capire che le scelte tecniche vanno accettate, ma che sia un trascinatore non è in dubbio».