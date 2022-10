Caso: «Fiorentina-Lazio sarà spettacolare. Meglio Luis Alberto di Vecino»

Domenico Caso, ex di Fiorentina e Lazio, ha parlato della sfida di questa sera al Franchi. Le sue dichiarazioni

Domenico Caso, ex di Fiorentina e Lazio, ha parlato della sfida di questa sera al Franchi. Le sue parole a TMW Radio.

LUIS ALBERTO O VECINO – «Luis Alberto tutta la vita, sceglierei lui al posto di Vecino. Potrebbe dare un’impronta alla gara importante, mentre Vecino è uno che può dare più corsa e copertura».

FIORENTINA-LAZIO – «Sarà un test duro anche per la Lazio, che deve continuare sulla sua strada. Dovesse vincere diventerebbe molto buona la classifica. Vedo una partita spettacolare, viste queste premesse».

SARRI – «E’ difficile entrare nella mente dei giocatori in certe circostanze, la Lazio in certi momenti ha avuto passaggi a vuoto ma rispetto all’anno scorso mi è apparsa meno ballerina. Il lavoro dell’allenatore si sta vedendo, per arrivare a vedere il suo gioco c’è bisogno di fare altra strada ma sono i giocatori che devono continuare a metterci la loro disponibilità».