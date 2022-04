Caso De Vrij, altro che parametro zero: ecco quanto sborsò l’Inter

Si è chiusa la causa tra l’Inter e l’agenzia che curava gli interessi di De Vrij. Ma il passaggio dalla Lazio fu tutt’altro che a parametro zero

Nei giorni scorsi si è conclusa la causa tra l’Inter e la SEG, l’agenzia che curava in passato gli interessi di Stefan de Vrij. Il tribunale di Amsterdam ha condannato l’agenzia a risarcire il calciatore per 4,75 milioni di euro. Al tempo, l’olandese si trasferì dalla Lazio ai nerazzurri ma per loro fu tutt’altro che un parametro zero.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’Inter versò nelle casse dei manager ben 9,5 milioni di euro lasciando all’agenzia anche una percentuale sulla futura rivendita. Gratis? Pare proprio di no.