Caso D’Aversa, il tecnico chiede scusa: «Ho sbagliato perchè mi sono lasciato trascinare dalla foga»

D’Aversa, il tecnico dei pugliesi chiede scusa dopo il gesto ai danni di Henry e spiega il motivo che lo ha spinto a compierlo

Al termine della partita persa in casa contro il Verona, a far scalpore è stata la forte testata di D’Aversa ai danni di Henry con quest’ultimo che cade a terra. Il tecnico dei pugliesi finito nel mirino della critica per tale gesto, sui social pubblica un post di scuse

MI SCUSO – Desidero chiedere scusa a tutti e al contempo ricostruire brevemente il triste e spiacevole episodio che mi ha visto protagonista in negativo al termine della partita Lecce-Verona. Sono venuto a contatto testa a testa con Henry, ma non ho colpito con una testata il calciatore veronese, né l’ho ricevuta da lui. Si è trattato di un contatto fisico, di un pessimo esempio, di un’immagine anti sportiva figlia della grande tensione e dell’adrenalina, che però non devono e non vogliono essere mie scusanti né attenuanti. Ho sbagliato e chiedo scusa. Mi sono lasciato trascinare dalla foga e ho perso lucidità, ma non al punto di colpire un’altra persona. Questo non mi appartiene, lo respingo e non lo accetto. Ancora una volta mi scuso con Henry, con il pubblico leccese, veronese e italiano, con gli arbitri, con i due club, con la mia dirigenza, il mio staff e la mia squadra