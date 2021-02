Caso Corvesi, la risposta di Rao all’articolo Gazzetta

Il titolo de La Gazzetta non è andato giù a Roberto Rao, che punzecchia il quotidiano milanese con un post Twitter.

Un titolo evitabile, soprattutto se forzato. La Gazzetta dello Sport interviene nel caso Corvesi (arrestato per possesso di 26 chili di cocaina), associando il nome del calciatore a quello della Lazio, club in cui il classe ’88 ha militato ma esclusivamente nelle giovanili. In particolare la testata milanese sostiene «Aveva 26 chili di cocaina in tasca: arrestato l’ex Lazio Corvesi». Il titolo ha scatenato la risposta del direttore della comunicazione biancoceleste Roberto Rao, che con un tweet ha paragonato l’articolo Gazzetta con quello di altre testate. Ecco il commento di Rao: «Trovate le differenze. Vi fate da soli una domanda?».