Caso Acerbi, Sabatini contro Marotta: «Ha fatto anche lui un grande errore»

Sabatini, il giornalista si esprime con parole molto dure nei confronti del dirigente nerazzurro sul caso del difensore

Ai microfoni di Radio Radio Mattino Sport e News, Sandro Sabatini esprime il suo parere sullo scottante caso Acerbi, che tiene l’Inter sulle spine in attesa della sentenza

MAROTTA – Marotta definito personaggio centrale e uomo forte per il suo modo di operare in modo sottile, riferito anche al caso Acerbi. C’è questa posizione dell’Inter che si schiera col giocatore, ma al tempo stesso fa trapelare di prendere le distanze dal giocatore in caso di condanna. Tutto nasce da un’errata valutazione fatta dallo stesso Acerbi, dallo stesso Marotta e dalla stessa Inter. Perché quello che ha detto Juan Jesus è stata interpretata nel modo ‘tutto finisce in campo e va bene così