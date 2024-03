Caso Acerbi Juan Jesus, oggi i due protagonisti parleranno con Chiné: ecco quando arriverà la decisione sulla squalifica

Continua a tenere banco in casa il caso dell’ex Lazio, Acerbi, che è scaturito dopo la presunta frase razzista rivolta nei confronti di Juan Jesus nel corso dell’ultimo match di campionato a San Siro contro il Napoli. Nella giornata di oggi, i due protagonisti dell’episodio, verranno ascoltati dal procuratore Chiné, entrambi in videoconferenza, per esporre la propria versione dei fatti.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, l’intenzione della Procura, dopo aver ascoltato anche il difensore dei partenopei, è quella di chiudere il caso in tempi brevi: la decisione dovrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana, tra lunedì o martedì