Caso Acerbi, arriva la decisione del Giudice Sportivo: LE ULTIME

Il Giudice Sportivo ha annunciato la propria decisione sul caso Acerbi dopo aver analizzato gli atti mandati dal Procuratore Federale

Il caso Acerbi ha finalmente una svolta. Il Giudice Sportivo ha infatti deciso di assolvere il difensore per mancanza di prove, motivo per cui non ci sarà nessuna squalifica per lui.

L’Inter può così tirare un sospiro di sollievo in vista del rush finale di stagione che potrebbe portare alla seconda stella nerazzurra