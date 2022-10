Casini: «Programmazione delle partite come in Premier. I club..»

Il presidente della Lega serie A ha commentato a caldo gli anticipi e posticipi resi noti dalla 17° alla 21° giornata

A margine della programmazione – resa nota dalla Lega di serie A – degli anticipi dalla 17° alla 21°giornata, il presidente di Lega Casini ha commentato il calendario tramite i canali ufficiali.

CALENDARIO – «Oggi abbiamo pubblicato i blocchi con giornate e orari delle partite della Serie A TIM fino a inizio febbraio. La programmazione delle gare, avviata da quest’anno con congruo anticipo, ispirandoci alla Premier League, è apprezzata dalle Società, perché permette di programmare al meglio l’attività sportiva e la vendita dei biglietti. Soprattutto, in questo modo i tifosi conoscono per tempo le date esatte in cui giocherà la propria squadra »