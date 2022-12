Casini: «Lotito? Conosco e vado d’accordo con tutti i presidenti»

Casini, il presidente di Lega replica a chi lo accusa di aver un rapporto stretto con Lotito e sulla rateizzazione delle tasse dei club

Ai microfoni di Radio Italia ha parlato il presidente di Lega Casini, il quale ha replicato a chi lo accusa di avere un rapporto stretto con Lotito e non solo.

LOTITO – «Un ottimo rapporto come con tutti i presidenti. Mi accusano di essere troppo vicino a Lotito? Sono vicino a tutti, il presidente di Lega deve essere equidistante quindi non c’è problema su questo»

RATEIZZAZIONE – «Sulla vicenda rateizzazione, stiamo assistendo al classico uso di un argomento fantoccio contro il calcio. La vicenda nasce un anno fa, dopo che il sistema dei ristori e dei contributi messo in campo per la maggior parte dei lavoratori non aveva funzionato per il calcio.»

«Quale è stato il danno principale della pandemia per lo sport? La mancanza di liquidità, che è stato uno dei danni più immediati, tra impianti chiusi e difficoltà degli sponsor»