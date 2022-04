Casini: «La Serie A ha approvato all’unanimità le modifiche allo Statuto»

Al termine dell’Assemblea odierna, il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni

«L’Assemblea della Lega Serie A ha approvato all’unanimità le modifiche allo Statuto per adeguarlo ai principi informatori federali. È un risultato importante – ha commentato Casini – ottenuto anche per la ritrovata compattezza della Lega e tra tutte le Società, che ringrazio. Ora il testo sarà inviato al Commissario ad acta e alla Federazione. Ringrazio il Presidente Gravina e il Commissario per la collaborazione mostrata nelle ultime settimane».

LICENZE NAZIONALI – «Per quanto riguarda le licenze nazionali – prosegue il Presidente – il gruppo di lavoro attivato dalla Lega Serie A aggiornerà nei prossimi giorni il documento prodotto in queste settimane in vista del Consiglio federale. Ringrazio tutto il gruppo per l’attività svolta finora in un clima di collaborazione tra tutte le Società».