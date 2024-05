Premio Gentleman 2023/24, presente anche un giocatore della Lazio. Tutti i nomi

Premio Gentleman 2023/24, anche un calciatore della Lazio tra i candidati: tutti i nomi e i dettagli sulla cerimonia

Possibile premiazione in arrivo per Mattia Zaccagni: l’attaccante della Lazio, infatti, è stato inserito nella lista dei candidati per il Premio Gentleman 2023/24.

La cerimonia di premiazione si terrà il giovedì 16 maggio, alla Scuola Militare Teuliè di Milano. Questi tutti i candidati: Lautaro Martinez (Inter), Mike Maignan (Milan), Dusan Vlahovic (Juventus), Paulo Dybala (Roma), Joshua Zirkzee (Bologna), Mattia Zaccagni (Lazio), Marco Carnesecchi (Atalanta), Albert Gudmundsson (Genoa), Giacomo Bonaventura (Fiorentina) e Michele Di Gregorio (Monza).