Casini: «Favorevole ai club arabi in Champions? Penso sia prematuro ecco perchè»

Durante l’evento Calcio Social Responsability – Mission 2030 ha parlato il presidente di Lega Casini, il quale ha rilascia alcune dichiarazioni parlando di un ipotetico ingresso di club arabi in Champions

CLUB ARABI IN CHAMPIONS – Arabia? Preoccupa, ma allo stesso tempo deve essere un impulso per migliorare il sistema. Preoccupa nel momento in cui c’è un competitor con risorse apparentemente infinite, rispetto al mercato è un fattore che può apparire distorsivo. Sappiamo che FIFA e UEFA stanno monitorando, anche sotto il profilo delle commissioni agli agenti. Allo stesso tempo, è anche un’opportunità da sfruttare subito. Favorevole o contrario all’ingresso delle squadre saudite in Champions? Mi sembra prematuro, comunque è un tema che riguarda le federazioni di più continenti. Ci sono anche gli USA, è una questione che va discussa in sede FIFA