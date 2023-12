Casini tuona: «Nuovi stadi? Troppa burocrazia, si risolve con…»

Il presidente della Serie A Lorenzo Casini ha detto la sua sugli Stadi Italiani e come si risolve il problema della burocrazia

Lorenzo Casini, il presidente della Serie A, è intervenuto al Corriere della Sera sul livello degli stadi Italiani. Il commento dell’ex politico in particolar modo per quanto sta accadendo a Milano tra Inter e Milan, ma suona come un monito per molti club del nostro Paese, chissà se anche per la Lazio.

LE PAROLE – «Bisogna impegnarsi di più per aiutare i comuni a risolvere i nodi burocratici. Le società magari i fondi li trovano ma poi non riescono a spenderli. Quindi serve più collaborazione con il Governo».