Casini: «Serie A a 18 squadre? È prematuro parlarne ora»

Lorenzo Casini, numero uno della Lega Serie A, ha parlato dell’Assemblea tenutasi oggi

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha parlato in conferenza stampa a seguito dell’Assemblea di oggi. Di seguito le sue parole:

ASSEMBLEA – «È stata un’Assemblea ricca di punti, abbiamo discusso di calcio femminile, è stato discusso un documento per poter contribuire come Lega alla crescita del movimento. Abbiamo lavorato a un accordo collettivo per gli allenatori. C’era il tema dei diritti MENA assegnati ad Abu Dhabi Media: si è chiesta un’assegnazione sui tre anni. Sulla Media Company si è discusso sui temi generali, inoltre c’è l’incremento dei nav per la Coppa Italia, è stata confermato lo sponsor Trenitalia con l’aumento del 30%. Sul paracadute serie B bisogna approfondire. La vera notizia è che Milan-Udinese sarà il primo anticipo mentre il Napoli giocherà domenica. A Ferragosto invece giocherà la Juventus».

SERIE A 18 SQUADRE – «È prematuro parlarne ora, non è sicuramente un tema che verrà discusso nella prossima assemblea. Va programmata in un giusto tempo perché il cambio di format implica un cambio di format anche per quanto riguarda la serie B e la Lega Pro».