Parole dure da parte dell’ex arbitro Casarin nei confronti del Var

Paolo Casarin, ex arbitro italiano, ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport ha attaccato duramente il Var.

LE PAROLE – «Il Var non può mettersi da parte e non intervenire. Questo è il vero fallimento di questo sistema. I due arbitri arbitrano da soli. Se il principale prende una decisione clamorosamente sbagliata, l’altro non interviene. Bisogna prendere provvedimenti. Tanti protocolli inutili sono stati fatti per complicare la vita. Il calcio è una cosa semplice».