Espulsione Kumbulla, arriva l’analisi di Casarin

Paolo Casarin, ex arbitro, ha analizzato l’espulsione di Kumbulla in Roma-Sassuolo: il difensore salterà il derby con la Lazio

Intervenuto a Radio Rai e poi sulle colonne del Corriere della Sera, Paolo Casarin ha analizzato in questi termini l’espulsione di Kumbulla in Roma-Sassuolo. Il difensore salterà il derby con la Lazio:

Fabbri ha fatto del suo meglio per mantenere la partita sul piano della correttezza nonostante l’evidente nervosismo da parte della Roma. Lo metterei tra quelli che hanno sbagliato di meno. Colombo in Napoli-Atalanta è stato davvero bravo e forse i giocatori non si sono accorti nemmeno di lui. A Torino c’è stata qualche perplessità sul gol di Rabiot: il Var è stato velocissimo e ha deciso che il gol era regolare e tutto è finito lì. Roma-Sassuolo per Fabbri con Pairetto alla Var. Gara subito nervosa, Fabbri a fine primo tempo concede un rigore al Sassuolo con espulsione di Kumbulla per fallo violento su Berardi a terra. Dalla Var la certezza del rigore. Ripresa bollente, troppe le proteste giallorosse, gara di massima difficoltà: Fabbri ha fatto del suo meglio