Casale-Romagnoli, arriva la critica dell’ex: «Sono diventati molli, non aggrediscono più». L’attacco alla coppia di centrali della Lazio

Nell’intervista concessa a Il Messaggero, Paolo Di Canio parla così della difesa della Lazio.

DIFESA – Casale e Romagnoli sono cambiati, non aggrediscono più l’uomo, si fanno anticipare perché sono molli rispetto alla stagione scorsa. Ma poi Luis Alberto che si ferma a protestare mentre McKennie gioca: in Serie A non si può fare così. O l’atteggiamento cambia o la Lazio affonda.