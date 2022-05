Casale Lazio, parla l'agente: «Il giocatore piace, ma...»

Giuffredi, agente di Casale, ha parlato dell’interesse della Lazio per il suo assistito. Queste le sue parole

Giuffredi, agente di Casale, ha parlato dell’interesse della Lazio per il suo assistito. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

«Casale è un giocatore del Verona. Lui piace alla Lazio, ma per ora non c’è nulla». Dichiarazioni che sembrano di facciata e di circostanza. Già la sfida di domani potrebbe essere però un’occasione per approfondire alcuni discorsi.