Casale Lazio, STRATEGIA di Fabiani! C’entra Giuffredi. E spunta già l’ALTERNATIVA

Casale-Lazio, strategia di Fabiani per il difensore italiano: verranno ascoltate offerte fino all’ultimo minuto. Bijol è l’alternativa

Come riporta Il Messaggero, il calciomercato Lazio valuterà fino all’ultimo giorno di agosto la possibilità di far uscire Nicolò Casale, difensore non propriamente al centro dei progetti tattici di Marco Baroni.

Fabiani ha dato mandato a Giuffredi di trovare potenziali acquirenti perchè, se la cessione si concretizzasse, il DS avrebbe già individuato l’alternativa che risponde al nome di Bijol dell’Udinese. Prossime ore bollenti.