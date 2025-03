Casale Lazio, l’Europa del Bologna vale il riscatto obbligatorio: cifre e dettagli

Casale Lazio, il difensore biancoceleste sta ritrovando la sua dimensione a Bologna e potrebbe essere riscattato definitivamente

Nicolò Casale in estate ha lasciato la Lazio per approdare al Bologna in prestito fino al prossimo giugno. Il difensore, infatti, non rientrava nei piani del tecnico Marco Baroni ed è stato sostituito da Samuel Gigot.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, in caso di qualificazione europea dei felsinei, Casale sarà riscattato obbligatoriamente e nelle casse dei biancocelesti andranno 6,5 milioni di euro.