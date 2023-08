Casale: «Io mai in Nazionale? Non l’ho mai presa male, il mio obiettivo è far bene alla Lazio»

Casale, il giocatore della Lazio rilascia alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn parlando della Nazionale

PAROLE – Se penso di essere da undici titolare della Nazionale? Quest’anno ne hanno parlato in tanti, ma non l’ho presa male la non convocazione azzurra. È il mio primo anno in alta classifica, è giusto fare tutto step by step. Sono sereno, il mio obiettivo è fare bene con la Lazio, il resto verrà di conseguenza. Penso di poterci arrivare