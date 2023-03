Nicolò Casale è in dubbio per la sfida di domani contro l’AZ per una botta al piede: al centro della difesa pronti Gila e Patric

Come riferito da Il Messaggero, Nicolò Casale è in dubbio per la sfida di domani in Conference League contro l’AZ Alkmaar.

Il difensore della Lazio ha subito un pestone al piede in allenamento e potrebbe non essere rischiato. Sarri è pronto a varare la coppia Gila-Patric contro gli olandesi.