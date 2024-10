Casale horror: intervento da incubo dell’ex Lazio in Genoa Bologna. Cosa ha fatto!

Casale horror, l’inizio di questa nuova avventura a Bologna per l’ex Lazio è veramente un disastro e anche a Genova ne è stata una conferma

L’inizio della nuova avventura a Bologna per Casale è veramente horror, con l’ex biancoceleste che non sta rendendo al massimo come Italiano e i tifosi emiliani si aspettavano. A Genova questo pomeriggio ne è stata un altra conferma, visto che è stato uno degli artefici della rimonta della squadra di Gilardino causando un intervento difensivo da incubo che ha portato all’1-2 firmato Pinamonti. Un inizio decisamente shock per il difensore.