Casale Bologna, il difensore ARRIVATO in città. I DETTAGLI della cessione della Lazio

Casale Bologna, manca solo l’ufficialità ma il difensore è ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore degli emiliani: i dettagli

Nicolò Casale sta per diventare un nuovo giocatore del Bologna. A riportare la notizia di mercato è Gianluca Di Marzio, il quale spiega nel dettaglio le cifre di questo affare in uscita per la Lazio. Il giornalista entra nello specifico spiegando che l’ex Verona passa alla corte di Italiano sulla base di prestito oneroso a 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 6,5.

Di Marzio aggiunge inoltre che il riscatto verrà effettuato solo nel caso in cui il Bologna riuscisse a qualificarsi come quest’anno ad una competizione europea nella prossima stagione.